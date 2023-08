SOCCHIEVE - Questa mattina intorno alle 11.30, l'elicottero della Protezione Civile, con l'aiuto di un elisoccorso, della stazione di Forni Avoltri, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, ha tratto in salvo quattro giovani scout francesi in grave difficoltà in un impervio tratto boschivo tra gli schianti di piante abbattute. Il gruppo era formato da tre ragazzine minorenni ed il loro caposcout, maggiorenne.

Con l'attivazione dell'elicottero della Protezione Civile da parte della Sores sono stati portati in quota alcuni tecnici, successivamente sbarcati circa cento metri sopra il punto segnalato dalle coordinate. Una volta raggiunti i giovani e riscontrato l'assenza di ferite, i tecnici hanno optato per il loro recupero tramite elisoccorso.

Sono state necessarie in tutto sei rotazioni, tra trasporto dei tecnici e evacuazione dei richiedenti soccorso, tramite verricellate, per portarli in salvo. I giovani stavano scendendo verso Socchieve e, inspiegabilmente sono finiti fuori traccia in un costone molto impervio e selvaggio.