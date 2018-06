Schianto fra auto, camper e moto sul raccordo: centauro è gravissimo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sarebbero molto gravi le condizioni del centauro rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sula circa 5 chilometri da Sistiana in direzione Venezia. Lo schianto ha coinvolto una moto, un'autovettura e un camper. Ad avere la peggio è stato il motociclista che nell'urto con l'auto sarebbe stato sbalzato per aria.Ha riportatoed è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara mentre la signora che si trovava alla guida dell'automobile è stata trasportata al nosocomio con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per lae per prestare assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia stradale. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. A bordo della moto viaggiavano due persone: il centauro è in gravissime condizioni mentre l'altra persona ha riportato un trauma alla spalla.