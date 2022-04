TRIESTE - Incidente stradale in viale Miramare 52 nel primo pomeriggio di oggi, 1 aprile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco trovando un'autovettura che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo autonomamente e, andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica, si è rovesciata. Il conducente, fortunatamente, è riuscito ad uscire autonomamente del veicolo. Sul posto, polizia, vigili urbani e personale sanitario del 118.