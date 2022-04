Schianto frontale tra due auto: ragazzo di 24 anni ferito gravemente

MUGGIA (TRIESTE) - Grave incidente stradale oggi, venerdì 1 aprile 2022, a Muggia: gravemente ferito un ragazzo di 24 anni.

I Vigili del fuoco di Muggia sono intervenuti in Strada per Lazzaretto all'altezza del parcheggio di San Rocco, per un incidente stradale. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato due auto coinvolte nel sinistro, una Renault Clio targata Slovenia con a bordo due persone rimaste illese e una Fiat 600 targa italiana con alla guida un giovane croato di 24 anni che ha avuto la peggio nello schianto frontale. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare il tetto del veicolo riuscendo ad estrarre dall'abitacolo la persona ferita in condizioni serie. Il personale sanitario del 118 ha trasportato urgentemente all'ospedale il ragazzo croato. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture incidentate e dell'area interessata. Sul posto erano presenti i Carabinieri.