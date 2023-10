Investito mentre passeggia in piazza Edmondo De Amicis, pedone finisce all'ospedale

GORIZIA - Pedone investito da un'auto mentre passeggia finisce all'ospedale. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, 28 ottobre, in piazza Edmondo De Amicis, nel territorio comunale di Gorizia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando è stato investito da una vettura, a bassa velocità, riportando comunque diversi traumi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia e hanno attivato le forze dell'ordine. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata all'ospedale di Monfalcone, non è in pericolo di vita.