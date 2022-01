Liliana Resinovich, il marito: ​«È tutto un mistero che mi sta distruggendo. Non so darmi spiegazioni»

TRIESTE - «È tutto un mistero che mi sta distruggendo. Non so darmi spiegazioni». Lo afferma Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, alla luce anche di nuovi elementi emersi sul ritrovamento del corpo della moglie, come ad esempio una borsetta a tracolla vuota indossata dalla donna. «Non ho la minima idea», precisa l'uomo, se quella era una borsa usata abitualmente da Liliana: «Quando ho visto la foto della salma», durante il riconoscimento del cadavere, «non mi sono accorto se c'era qualcosa a tracolla, me l'hanno detto dopo. Ma il mio sguardo, in quel momento, era rivolto solo a lei. Spero pian piano di riuscire a capire presto - conclude - da dove si è scatenato tutto questo, da chi e perché». È una situazione «che mi logora e mi distrugge».

Liliana Resinovich, data del funerale

Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Liliana Resinovich. A quanto si apprende, nelle prossime ore i congiunti prenderanno accordi con le onoranze funebri per organizzare la funzione, la quale presumibilmente si terrà all'inizio della prossima settimana. I funerali saranno celebrati in forma privata e saranno riservati a un gruppo ristretto di parenti e amici della donna.