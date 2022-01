Eseguita la tac sul cadavere, di Liliana probabilmente, trovato nel boschetto: elementi per capire le cause della morte. Presto l'autopsia

TRIESTE - È stata eseguita questa mattina all'ospedale di Cattinara a Trieste la tac sul cadavere di donna ritrovato mercoledì pomeriggio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, che con molta probabilità corrisponderebbe a Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre. Lo si apprende da fonti inquirenti. La salma è stata poi riportata all'obitorio di via Costalunga.

APPROFONDIMENTI ITALIA Trieste, cadavere di donna trovato in due sacchi neri GIALLO DI TRIESTE Liliana Resinovich, il marito: «Non c'entro nulla, ma non... IL CASO Trieste, donna trovata morta nel bosco: spunta l'ipotesi del... L'INDAGINE Trieste, il mistero della morte di Liliana Resinovich:...

Ieri la Procura aveva disposto una tac completa e l'autopsia e aveva affidato gli incarichi all'esperto di radiologia forense Fabio Cavalli e al medico legale Fulvio Costantinides. L'esito dell'esame radiologico potrebbe fornire dettagli agli investigatori per risalire alle cause della morte. Dati che verranno successivamente confrontati con i risultati dell'autopsia, in programma nei prossimi giorni.

Un giallo da decifrare, quei sacchetti sul viso

Il mistero sulla scomparsa di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste di cui non si hanno più notizie dallo scorso 14 dicembre, è fittoe. Sebastiano Visintin, il marito della donna, ha ribadito a Rai News che tra lui e la moglie c'era un rapporto perfetto, dicendosi estraneo a qualsiasi sospetto. Gli inquirenti sono estramente cauti e abbottonati, ma ci sono elementi che portano sempre più sulla pista di un omicidio. Si è parlato di sacchetti di nylon sul viso, del corpo racchiuso in due grandi sacchi neri, fattori che escludono l'ipotesi del suicidio.

Il corpo della donna è stato trovato nel pomeriggio del 5 gennaio 2022, nel parco di San Giovanni a Trieste. Sul corpo, è stato detto finora, non sono stati trovati segni di violenza o di lotta. Ci sono ancora dei dubbi sul fatto che il cadavere sia quello di Lilli, come la chiamavano gli amici, ma il Procuratore capo Antonio De Nicolo ha spiegato che «tutto fa pensare che sia quello di Liliana Resinovich». Anche per un paio di occhiali ritrovato.

Le domande senza risposta

Ora è stata fatta la tac, presto, forse già lunedì 10, si farà l'autopsia. Allora potranno arrivare dettagli e risposte a tante domande. Ad esempio per capire se il corpo è di Lilli in primis, ma anche se il cadavere è stato trasportato nel boschetto o non è mai stato spostato da lì, da quanto tempo si trovava in quel luogo e a quando risale la morte.

«Si allontanò a piedi da casa»

Un altro particolare da accertare e verificare è come Liliana si sia allontanata da casa. Si era parlato di un autobus, sul quale sarebbe anche stata ripresa da una telecamera, ma il prefetto Il prefetto Annunziato Vardè si è detto certo che la donna se ne sia andata a piedi, perché sono state visionate diverse immagini delle telecamere e non è stata ripresa la signora né sulla strada che porta verso il capolinea né nel piazzale.