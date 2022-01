«Ho visto Liliana il 22 dicembre»: una testimone racconta di aver incrociato la donna trovata morta nel boschetto

TRIESTE - Potrebbe essere stata avvistata il 22 dicembre a Trieste Liliana Resinovich, la donna scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre, il cui cadavere è stato trovato il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. A riferire l'avvistamento è una testimone, che poi, come ha affermato alle telecamere dell'emittente locale Telequattro, si è rivolta alla questura. La donna, ricostruendo i suoi movimenti, spiega che «verso le 8.50-9» del 22 dicembre, mentre stava camminando nei pressi dell'ospedale Maggiore, «questa persona» le è passata accanto. «Era alle mie spalle» e avvicinandosi «ha fatto un verso particolarmente nervoso, forte. Mi sono girata e le ho dato strada. Era da sola, è arrivata all'improvviso in velocità, mi ha superato e ha continuato a camminare. Io mi sono fermata in attesa dell'autobus mentre lei ha proseguito, senza attraversare la strada».

APPROFONDIMENTI TRIESTE Cadavere di donna nel bosco, il pm: alta probabilità che si... TRIESTE Liliana morta, il giallo: non ci sono indagati. Il marito parte... SEMPRE PIù GIALLO Trieste, il corpo è quello di Liliana ma l'autopsia non... IL GIALLO DI TRIESTE Il procuratore: «Nessuna conferma dalla Tac che quella donna... TRIESTE Eseguita la tac sul cadavere trovato nel boschetto: elementi per... GIALLO DI TRIESTE Trovata morta nel bosco, l'ultima mattina di Liliana e le due... GIALLO DI TRIESTE Liliana Resinovich, il marito: «Non c'entro nulla, ma non... GIALLO DI TRIESTE Trovata morta nel bosco, la testa di Lilli in due sacchetti di... TRIESTE Liliana svanita nel nulla dal 14 dicembre, il marito: «Sono...

Secondo il racconto della testimone alle telecamere, questa persona indossava «pantaloni neri, un giubbotto corto imbottito, sportivo. Aveva una struttura molto magra e una sacca color tortora scuro a tracolla». Nei giorni successivi, racconta la testimone, «ho visto le foto di Liliana Resinovich sui social e mi sono resa conto che la donna che avevo visto era lei». «Il 27 dicembre sono quindi andata in Questura». «Ho visto bene in volto la donna perché non indossava la mascherina - conclude - portava gli occhiali e aveva un ciuffo chiaro. Indossava un cappello».