Liliana Resinovich: nulla osta del pm per la sepoltura della donna ammazzata a Trieste

TRIESTE - La pm Maddalena Chergia, titolare dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich ha firmato il nulla osta con il quale autorizza la sepoltura del corpo. Secondo quanto si è appreso, i funerali si svolgeranno in forma privata ma non è stata ancora indicata una data. Non prima di trenta giorni saranno disponibli gli esiti degli esami tossicologici che contribuiranno a fare luce sulle cause del decesso: si attendono anche gli esiti dell'analisi del Dna rintracciato sui due sacchi neri dell'immondizia nei quali è stato trovato il corpo senza vita e sui sacchetti nylon che le avvolgevano la testa. La donna - scomparsa il 14 dicembre 2021 - è stata ritrovata il 5 gennaio, senza vita, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni dopo oltre tre settimane. Recente è la testimonianza di una donna che avrebbe visto Liliana camminare trafelata nella zona dell'Ospedale Maggiore. L'avvistamento risalirebbe al 22 dicembre.

