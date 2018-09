Ladro inseguito e preso dopo il tentato furto: nel marsupio solo... un paio di calzini

di E. B.

TRIESTE - Ieri sera la Polizia ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un 37enne serbo, V. M., nato in Francia e residente in città, già noto alle forze dell’ordine. Un poliziotto libero dal servizio stava rientrando a casa e, salendo le scale, ha sentito delleprovenire dai piani sottostanti. Sceso in strada ha notato un condomino che stava inseguendo una persona e lo ha rincorso bloccandolo poco lontano, in via dei Vigneti.Nel frattempo è stata contattata la sala operativa della questura e sul posto sono arrivati due equipaggi della Squadra Volante. Addosso all’uomo sono stati trovati un marsupio contenenteSi è appurato che l’uomo ha forzato la veranda dell’appartamento di una famiglia ed è stato sorpreso dal condomino che aveva iniziato a inseguirlo. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, il serbo è stato arrestato e sottoposto agli