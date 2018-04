di Paola Treppo

DUINO AURISINA (Trieste) -tra due mezzi pesanti lungo la autostradanel territorio del comune diall'altezza della progressiva chilometrica 520 e 600 nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 aprile, intorno alle 13.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta sul posto per i rilievi, un autoarticolato con targa lituana condotto da un autista di 59 anni, A.A. le sue iniziali, ha urtato unaper il trasporto di automobili che era ferma ina causa delintenso.Questo secondo mezzo pesante, con targa bulgara, era condotto da un autista di 44 anni, G.R.V. le sue iniziali. Nell'impatto la bisarca è rimastanella parte posteriore e una delle auto èsulla carreggiata, restando in bilico sul ciclio della strada; un'altra vettura trasportata ha subito danni alla carrozzeria. Lesionata, infine, pure una parte dell'lituano. Nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incidente si è verificato in carreggiata ovest.