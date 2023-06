Incidente in autostrada, feriti 2 giovani volontari della Protezione civile: stavano rientrando dalla missione a Forlì

TRIESTE - Due giovani volontari del gruppo comunale Protezione civile di Trieste sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, lungo l'autostrada A14, nel territorio di Castel San Pietro Terme (Bologna), mentre stavano rientrando in Friuli Venezia Giulia con il contingente della nona colonna mobile regionale di PrcFvg, da Forlì, dove hanno prestato la loro opera a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. I due giovani volontari sono stati accolti nell'ospedale di Bologna per le cure necessarie. Cause in corso di accertamento.