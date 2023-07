Trieste. Villetta a fuoco, il proprietario avvisato dai vicini rientra e inala i fumi

TRIESTE - Alle ore 7.50 circa di oggi, 14 luglio, i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con una squadra della sede centrale supportata dall’autobotte, dall’autoscala e dal funzionario di guardia in via del castelliere a Trieste per l’incendio di un’abitazione.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato ad operare per la messa in sicurezza dell’appartamento e durante tali operazioni hanno trovato 4 cani ormai deceduti. L’intervento è terminato alle ore 11.15 circa con una verifica strumentale, anche negli alloggi confinanti, atta a verificare che non vi fossero pericolose sacche residue dei prodotti della combustione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto presente il personale sanitario che ha visitato il proprietario di casa che dopo essere stato avvisato dell’accaduto dai vicini e ritornato nei pressi dell’abitazione e provando ad entrare ad entrare in casa ha inalato i fumi della combustione.