Ospedaletto Euganeo. Scoppia l'incendio nella notte, anziana salvata dai familiari: danni gravissimi

OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - La notte scorsa, alle 1:30 di venerdì 14 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tresto Nord a Ospedaletto Euganeo per l’incendio di una casa di corte: l’anziana residente portata in salvo dai familiari.

I pompieri arrivati da Este con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo alle case affiancate. Gravi i danni all’abitazione, di cui è stato inibito l’uso.