Trebaseleghe. A fuoco otto box garage nella notte: bruciate auto, moto e biciclette

TREBASELEGHE (PADOVA) - La notte scorsa, poco prima delle 22:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Pioppi a Trebaseleghe per l’incendio di 8 box garage affiancati a servizio di alcune abitazioni: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Borgoricco con 17 operatori, 3 autopompe e 2 autobotti. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato. Bruciate 4 autovetture, 2 moto, alcune biciclette e altro materiale messo a deposito.