Barbarano Mossano. Prendono fuoco rifiuti e pneumatici in un bosco di notte: ipotesi di dolo

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Un incendio è divampato questa notte in Via del Lavoro nella zona artigianale, all’interno di una struttura all’aperto, al momento in disuso e abbandonata. A bruciare, un cumulo di rifiuti vari, ramaglie e pneumatici. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22:00 di ieri, sabato 8 luglio, con un’autopompa, un’autobotte e un mezzo antincendio boschivo. Hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione del rogo. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all' 1.00, di domenica.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Non si esclude il dolo.