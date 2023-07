San Giorgio delle Pertiche. Incendio in un magazzino di mobili, danneggiato l'impianto elettrico

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Ieri, 3 luglio, poco prima delle 18 i pompieri sono stati chiamati per un principio d'incendio in un magazzino di mobili in via Anconetta a San Giorgio delle Pertiche.

Arrivati dal distaccamento di Cittadella e da Padova con due autopompe, un'autobotte e sette operatori, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno bruciato alcune scaffalature e danneggiato l'impianto elettrico.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, intanto è stato inibito l'uso dei locali fino al ripristino degli impianti. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di bonifica sono terminate intorno alle 20.