A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un prefabbricato, evitato l'incendio della struttura

CADONEGHE - Alle 13.45 di oggi 1 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ettore Majorana nella zona industriale di Cadoneghe per l’incendio di alcuni pannelli fotovoltaici posti sul tetto di un prefabbricato. I pompieri accorsi da Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, sono riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio al resto dell’impianto fotovoltaico e della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 17 circa.

