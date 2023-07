Duino Aurisina. Due auto prendono fuoco dopo un incidente frontale: cinque persone in ospedale

DUINO AURISINA (TRIESTE) - Due veicoli, con a bordo sette persone in tutto, si sono scontrati frontalmente e sono andati in fiamme. È successo nella tarda mattinata di oggi lungo la regionale 14, ingresso Sistiana Mare. I feriti sono stati tutti soccorsi dall'equipaggio di un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso e cinque sono stati trasportati in ospedale: due in codice verde all'ospedale di Monfalcone, tre in codice giallo di cui uno all'ospedale di Cattinara e due all'ospedale Burlo di Trieste.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Attivati anche i vigili del fuoco.