Salzano. Si schiantano contro il sottopasso, ma riescono a uscire dall'auto prima che vada a fuoco: due giovani "miracolati"

SALZANO - Terribile incidente questa notte, lunedì 1 maggio, poco prima delle 3, in via Villetta a Salzano. Un’automobile con 2 ragazzi a bordo è finita prima contro uno spigolo del sottopassaggio e poi ha preso fuoco. I giovani, seppur feriti, sono riusciti a uscire miracolosamente dalla Peugeot 206 prima che andasse a fuoco e mettersi in salvo. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, l'autovettura è andata completamente bruciata. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale a Mirano e Dolo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.