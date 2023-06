Este, a fuoco camion carico di materiale ferroso. Il conducente ustionato

ESTE (PADOVA) - Camion prende fuoco all'improvviso dopo una brusca frenata: vigili del fuoco in azione a Este, mercoledì 7 giugno. Coinvolto un camion carico di materiale ferroso, divorato dalle fiamme.

L'incidente è avvenuto in via Peagnola, non distante dall'ex collegio Manfredini.

Erano da poco passate le 9, quando un mezzo pesante che percorreva la Sp91 ha preso fuoco. Le cause sono ancora da chiarire, ma si ritiene che ad innescare l'incendio sia stata una brusca frenata del conducente. Il carico contenuto nel cassone si sarebbe proiettato in avanti, schiacciando la cabina e danneggiando il serbatoio. Fortunatamente, il conducente è riuscito a trarsi in salvo, ma avrebbe riportato lievi ustioni ed è stato preso in carico dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este e la polizia locale. La strada è stata bloccata al traffico in attesa del ripristino.