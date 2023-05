Paura in Pontebbana: auto in fiamme dopo il tamponamento

Un semplice tamponamento, poi il fumo che comincia a uscire dal vano motore, le fiamme che nel giro di pochi secondi avvolgono l'auto e costringono il conducente ad uscire di corsa per mettersi in salvo. Attimi di paura oggi pomeriggio, 5 maggio, lungo la Pontebbana a San Fior, vicino al sottopassaggio dell'A27 all'incrocio con via Tagliamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, fermato il traffico, hanno spento il rogo che ha divorato velocemente la parte anteriore di uno dei due mezzi.