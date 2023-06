Fiat 500X va fuori strada e si incendia: due i feriti, salvati da un automobilista

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Incidente nella notte lungo la strada Postumia nel comune di San Biagio di Callalta, dove ha preso fuoco una Fiat 500X finita in un canale di scolo contro il terrapieno di cemento dell'ingresso di un'abitazione. Ferite le due persone a bordo, aiutate a uscire dall'auto da un automobilista di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, arrivati da Treviso, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza la zona. I due feriti, presi in carico dagli operatori sanitari, sono stati trasferiti in ospedale. Attivati anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.