Rimorchio agricolo va a fuoco: in fiamme oltre cento quintali di balle di paglia

- Poco dopo le 20 di mercoledì 12 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti via Boresse a Piove di Sacco per l’incendio di uncarico di oltre: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e dalla centrale con un un’autopompa, due autobotti e sette operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del carico andato a fuoco per cause in corso di accertamento. Le operazioni di smassamento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate a notte fonda.