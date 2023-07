OSPEDALETTO EUGANEO - A capire che qualcosa non andava è stata la figlia della signora Onorina, 85 anni, Lorena. «Ho notato delle luci particolari e sono andata a vedere - racconta - E ho visto il fuoco. Sono entrata subito e ho svegliato la mamma, non si è resa subito conto. Si è molto spaventata. Per fortuna un ragazzo aveva già chiamato i pompieri che sono arrivati subito». (video di Giovanni Brunoro)