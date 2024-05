Lilli Gruber furiosa con Enrico Mentana per lo sforo: «L'incontinenza è una brutta cosa»

Durante la messa in onda della puntata didello scorso 6 maggio, è parso evidente a tutti i telespettatori del settimo canale che Lilli Gruber stava vivendo un momento di manifesta insofferenza nei confronti di Enrico Mentana. Infatti, il suo programma è cominciato alle 20:46 anziché alle 20:30, come programmato, per via del prolungamento del telegiornale. Inutile dire che questo ritardo ha scatenato la reazione piccata della conduttrice, che non ha nascosto il suo disappunto per lo sforamento del TG La7 lasciandosi andare ad una battutina velenosa proprio nei confronti di Mentana. Ma cosa avrà detto di tanto terribile? Photo credits: Kikapress; music by Korben MKdB