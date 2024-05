VIGONZA (PADOVA) - Che tutti fossero a conoscenza del contrasto fra la ditta Rosetta Maschio di via Rigato e il Comune è un dato assodato, ma nessuno avanza alcuna ipotesi nel mettere in relazione il rogo doloso alle auto del capo settore urbanistica del Comune, il geometra Enzo Ferrara, con i dissapori che si protraggono dal 2021 e la battaglia legale che ha visto la ditta di trasporti sconfitta dal Comune di Vigonza al Tar e al Consiglio di Stato per un abuso edilizio. Il primo a chiarire che mai è stato fatto alcun nome sui possibili responsabili dell'atto incendiario ai danni del dipendente pubblico è il sindaco Gianmaria Boscaro. «Come rappresentante del Comune non ho mai puntato il dito contro nessuno - ha detto - né ho mai fatto alcun nome di qualche probabile responsabile dell'atto incendiario, dal momento che spetta agli inquirenti che hanno in mano esposti, denunce, segnalazioni e tutti gli elementi della vicenda vagliare ogni pista e comunicare i risultati delle indagini in corso. Ci auguriamo che quanto prima sia fatta piena luce su quanto avvenuto. La nostra attività è sempre stata estremamente trasparente e lineare».

I contrasti, le indagini

Nessuno punta il dito contro la ditta di trasporti: il punto sulle indagini del grave fatto accaduto la notte del 30 aprile spetta alla Procura e non certo agli amministratori e ai politici. Resta il fatto che la situazione in via Rigato deve essere risolta nel rispetto delle regole. «Non possiamo dire che l'episodio avvenuto sia riferibile in qualche maniera a qualcuno, e non possiamo certo puntare il dito contro nessuno, meno che meno nei confronti della ditta Rosetta Maschio di cui si parla - ha commentato il consigliere di opposizione Massimiliano Celin "Vigonza Viva" - questi sono passaggi delicati di cui si sta occupando la Procura. Ma un problema c'è, ed è che la ditta, probabilmente mal consigliata, ha acquistato quel terreno agricolo pensando di poter insediare lì la sua attività quando, invece, non è possibile. E di questo i proprietari ne devono prendere atto. Tutti a Vigonza sanno del contrasto con il Comune, e dei dissapori fra la ditta e i vicini, anche questi oggetto di causa. Il loro comportamento non è mai stato esemplare né con gli amministratori, né con i vicini di casa». Anche Antonino Stivanello del Partito Democratico, decano del consiglio comunale, conosce molto bene i problemi collegati all'attività della Rosetta Maschio e che in più occasione gli sono stati segnalati dai residenti. «É una situazione difficile di cui mi occupo da tempo sentendo sempre tutte le parti in causa - ha detto - tre anni fa ho anche presentato una mozione in consiglio comunale che ottenne l'unanimità. Oggi il Pd di Vigonza chiede una risoluzione unanime del consiglio comunale contro questi atti di violenza, chiunque li abbia commessi. Spetta alla Procura fare chiarezza su quanto accaduto al geometra Ferrara, ma la questione di via Rigato va affrontata con la massima determinazione perché i residenti hanno diritto di tornare a vivere nella tranquillità. Riguardo alla ditta Rosetta Maschio non so se siano vittime o meno di un raggiro; so che chi c'era prima poteva svolgere la sua attività in forza di una speciale deroga che ha cessato assieme all'attività. Pertanto oggi quel terreno risulta essere agricolo».

«Certamente il lavoro del Consiglio comunale non è quello di condurre indagini - ha commentato Arianna Toniolo di Vigonza Protagonista - ma è quello di tutelare i cittadini e quindi anche chi lavora per il bene della collettività. Attendiamo tutti l'esito del lavoro della magistratura che accenderà un faro sulla vicenda anche per ripristinare un clima più sereno e di sicurezza nel lavoro di tutti i funzionari comunali a cui va la nostra stima e vicinanza».