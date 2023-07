Vicenza. Capisce dal cruscotto che qualcosa non va e accosta in autostrada: Bmw prende fuoco subito dopo

VICENZA - Un uomo in autostrada su una BMW serie 1 ha notato delle anomalie segnalate dal cruscotto. Ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco. È successo oggi mercoledì 12 luglio poco dopo le 14:00, precisamente in A4 tra gli svincoli di Vicenza Est e Ovest, prima delle gallerie in direzione Milano.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno spento le fiamme dell’auto oramai completamente avvolta dalle fiamme.

Le cause sono probabilmente di natura elettromeccanica e sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto gli ausiliari di autostrada e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.