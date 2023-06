Trieste si ferma per Berlusconi: oggi una messa in suffragio. «Vorremmo non lasciarti mai»

TRIESTE - Una messa in suffragio di Silvio Berlusconi sarà celebrata questa sera, mercoledì 14 giugno, alle 19 nella chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste. L'appuntamento è stato annunciato da Forza Italia Trieste. Sul manifesto azzurro compare la frase «vorremmo non lasciarti mai» e la citazione del testo che Adriano Celentano ha scritto su Instagram: «Porca Miseria...! Ciao Silvio! Mi dispiace! E io credo che nel bilancio di Gesù, non mancherà un occhio di riguardo non solo per te, ma anche per noi...». La messa sarà officiata da don Ettore Malnati. Sarà presente anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.