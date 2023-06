Berlusconi, Veronica Lario in prima fila ai funerali: il posto riservato in chiesa

Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio Berlusconi. Ma nel giorno dei funerali spunta il nome di Veronica Lario in prima fila tra i banchi del duomo di Milano. "Veronica Bartolini" - vero cognome di Veronica Lario (che in realtà si chiama Miriam), da cui Silvio ebbe tre figli Barbara, Luigi ed Eleonora - siederà nel primo banco a destra.

Almeno così dovrebbe essere stando alle indicazioni comparse in chiesa.

Finora Veronica, da cui Silvio ebe un tumultuoso divorzio, non aveva pronunciato neanche un messaggio di cordolio. Al contrario dell'ex moglie Carla Elvira Dall'Oglio, la sempre riservatissima prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio, la ragazza di cui Silvio si innamorò vedendola alla fermata del tram, che ha scritto: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito».