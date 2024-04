Marta Fascina, nuovo look alla Camera: capelli sciolti e doppia fede nuziale (una è quella di Berlusconi). «I 40mila euro a Fi? Faccio come lui»

Marta Fascina torna alla Camera con un nuovo look: niente chignon ma capelli biondo platino sciolti e mossi, tailleur gessato blu (e non più nero), scarpe basse e cover del cellulare con il volto di Silvio Berlusconi.

La doppia fede nuziale

Fascina è tornata a Montecitorio dopo circa due mesi: 'scortatà dal sottosegretario ai Trasporti, il deputato Tullio Ferrante, è arrivata in Transatlantico all'ora di pranzo, nel giorno del doppio voto sulle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Matteo Salvini e Daniele Santanchè.

Il versamento di 40mila euro

L'ex compagna del Cav ha deciso di contribuire alle casse del partito, come faceva il suo fondatore, che è stato il principale sostenitore (e unico creditore) del movimento lanciato nel '94. Nei giorni scorsi si era polemizzato sui 40mila euro versati a Forza Italia il 19 febbraio (oltre la quota mensile di 900 euro dovuta da ogni parlamentare) come riportato nell'elenco delle 'prestazioni e altre forme di sostegno ricevute da Fì pubblicate sul sito azzurro. «I 40 mila euro versati a Fi? Faccio come ha sempre fatto il presidente Berlusconi...», spiega all'Adnkronos Fascina, che annuncia di voler contribuire alle casse del partito come era solito fare il suo fondatore, entrando di fatto a far parte dell'elenco dei 'finanziatori azzurrì.