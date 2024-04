Silvio Berlusconi sarà ricordato con un francobollo: via libera dal Cdm alla proposta del ministro Urso

«Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso a un anno dalla sua scomparsa, è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. Ringraziamo la presidente Meloni e tutto il Cdm per aver accolto la proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto». Queste le parole della vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, e del deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, che hanno annunciato l'emissione del francobollo dedicato all'ex premier Silvio Berlusconi.

Le altre emissioni commemorative

Nella nota di Palazzo Chigi si leggono di altri francobolli commemorativi che saranno emessi quest'anno: Guglielmo Marconi (150° anniversario della nascita), San Tommaso d’Aquino (750° anniversario della scomparsa), Giacomo Puccini (centenario della scomparsa), Giovanni Gentile (80° anniversario della scomparsa), Giacomo Matteotti (centenario della scomparsa), Giuseppe Tatarella (25° anniversario della scomparsa), Libero Grassi (centenario della nascita), Alberto Manzi (centenario della nascita), Carlo Melograni (centenario della nascita), Franco Basaglia (centenario della nascita), Eleonora Duse (centenario della scomparsa), Marsilio Ficino. Nelle precedenti edizioni del Piano erano stati realizzati francobolli commemorativi per David Sassoli e Franco Frattini. Fra le emissioni celebrative, i francobolli indicati nello schema di decreto sono dedicati agli Accordi di Villa Madama, nel 40° anniversario, congiunto con lo Stato di Città del Vaticano; prima legge sui brevetti, nel 550° anniversario; Associazione Nazionale Bersaglieri, nel centenario; il viaggio: il giro del mondo della Nave Amerigo Vespucci e Marco Polo, nel 700° anniversario della scomparsa; presidenza italiana del G7; Fondazione Venezia per la ricerca della Pace, nel 25° anniversario, congiunto con lo Stato Città del Vaticano; Corpo della Guardia di Finanza, nel 250° anniversario dell’istituzione; Europa 2024.