Inizia il conteggio dei voti /Diretta

Seggi elettorali aperti in Friuli Venezia Giulia per iniziare lo scrutinio delle schede, per il rinnovo degli organi regionali. Dopo la chiusura delle urne, ieri alle 23, i seggi sono stati riaperti questa mattina alle 8. Si è in attesa della conferma da parte del Servizio elettorale della regolarità delle procedure in tutti i 1.369 seggi allestititi nei 215 comuni.





L'AFFLUENZA DEFINITIVA

L'affluenza alle urne definitiva delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 49,65%. I dati sono stati diffusi dal Servizio elettorale regionale. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%. Hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,60% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90)%.

