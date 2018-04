Anche 19 Comuni alle urne in Friuli Venezia Giulia: lo spoglio

MARCO CHIAPOLINO

MICHELE LEON

FABRIZIO PITTON

LUIGI CORTOLEZZIS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al voto anche molti Comuni del Friuli Venezia Giulia. Ecco i risultati dello spoglio.RENZO DOLFI (Lista civica per Brugnera, Lega - Impegno per migliorare, Meloni) 57,30%MICHELE SASSU (Brugnera al centro) 42,70%ELENA BERTOSSI (Al servizio per i cittadini - Impegno per i cittadini) 52,41%CLAUDIO ZANI (Lista civica comune di Faedis - Intesa) 47,59%JESSICA CANTON (Potere ai cittadini - Lega Nord - Forza Italia - Flumen) 38,49%MANUEL GIACOMAZZI (Lista civica Giacomazzi sincado - Centro Destra per Fiume Veneto - Giacomazzi sindaco Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale - Gente comune per Fiume Veneto) 34,82%ANNALISA PARPINELLI (Pd - Fiume Futura) 15,47%TIZIANO CASARI (M5s) 11,22%CLAUDIO LUCAS (Futuro Comune) 23,56%CRISTIANA PISANO (Lega - Uniti per il Paese)ALESSANDRA MESSINEO (Riparte - Lista civica cambiare Fogliano - Polazzo - Redipuglia)(Per il bene comune) 75,41%HENRICO LOCATELLI (Unire per crescere) 24,59%ROBERTO REVELANT (Gemona Attiva) 69,60%ADALGISA LONDERO (Progetto Gemona - Gemona Domani) 30,40%GIANLUCA CASALI (Insieme per la comunità - Uniti con Casali - Martignacco il nostro futuro) 47,75%CATIA PAGNUTTI (Lega - Fratelli d'Italia/Forza Italia - Lista Catia Pagnutti sindaco) 28,97%MASSIMILIANO VENUTI (Venuti sindaco - Venuti per unire) 23,28%MARIO DELLA TOFFOLA (Viva Polcenigo viva qualcosa di nuovo - Polcenigo per tutti - Insieme per Polcenigo) 76,58%​DIEGO GOTTARDO (Progetto primavera democratica) 23,42%CARLO SPAGNOL (Viva Sacile - Forza Italia) 43,72%ALBERTO GOTTARDO (Il popolo della famiglia - Lega - Attivasacile - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale - Civica per Sacile) 36,97%RUGGERO SIMIONATO (Pd - SìAmo Sacile) 13,55%ANTONIO PETRALIA (M5s) 5,75%PAOLO MENIS (Civica 18 San Daniele - San Daniele Bene Comune)FRANCESCO PAOLO DECLEVA (Lista per tutti)LEONARDO DELLA ROSA (Innovare San Daniele)PIETRO VALENT (Lega, San Daniele Svolta, Fratelli d'Italia /Alleanza Nazionale)(Radici e Futuro) 100,00% - 1.887 votiROBERTO MATTIUSSI (Cambiamento Responsabile - Mattiussi sindaco) 56,50%DANIELE SALVADOR (Uniti per San Giorgio - San Giorgio al centro) 24,60%DAVIDE BONETTO (Impegno civico - Città futura/San Giorgio di Nogaro) 18,90%ENRICO ODORICO (Democrazia civica) 57,91%MATTEO MORETTO (Intant Bundì) 36,43%NORIS PASCUT (Casapound) 5,66%ENRICO SARCINELLI (Popolo di Centrodestra/Forza Spilimbergo - Con & per Spilimbergo - Vivere Spilimbergo - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale) 41,17%MARCO DREOSTO (Patto per Spilimbergo - Lega - Spilimbergo civica) 30,48%LEONARDO SORESI (Spilimbergo in cammino - Spilimbergo democratica) 22,52%JACOPO SEDRAN (M5s) 5,84%(Lista civica presente per Talmassons - Per Talmassons - Forza Talmassons - Punto di incontro) 100,00% - 1.558 voti(Uniti per Treppo Ligosullo) 62,92%MARCO PLAZZOTTA (Onestà, lealtà e passione) 37,08%PIETRO FONTANINI (Forza Italia - Autonomia responsabile - Identità civica - Lega - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale) 40,74%VINCENZO MARTINES (Udine Sinistra aperta - Progetto innovare - Pd) 37,02%POMPEA MARIA ROSARIA CAPOZZI (M5s) 8,47%ENRICO BERTOSSI (Prima Udine - Friuli Futuro) 7,12%ANDREA VALCIC (Patto per Udine) 2,92%STEFANO SALME' (Lista Salme' sindaco - Udine agli udinesi - Io amo Udine) 2,79%LUCA MINESTRELLI (Casapound Italia) 0,95%FRANCESCA PAPAIS (Un comune per tutti) 45,08%CANDIDO DAL MAS (Lega Nord) 17,90%GIANNI SARTOR (Autonomia responsabile) ​14,07%PIER FRANCESCO CARDENTE (Centro Destra per Cardente Sindaco) 13,25%ANGELO MASOTTI CRISTOFOLI (Alternativa civica per Zoppola) 9,70%