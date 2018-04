Mai così pochi al voto in Friuli VG, affluenza sotto il 50%. Oggi i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mai così pochi i votanti in Friuli Venezia Giulia. Alle elezioni regionali, che si sono svolte ieri, sono andati a votare meno del 50% degli elettori, un record negativo.I votanti sono stati, nella Regione, il 49,65%. Delle cinque circoscrizioni elettorali, l'affluenza più alta è stata registrata a Udine, trainata dal capoluogo, dove si eleggeva anche il sindaco. A Udine città, infatti, si è toccato il 57,42% e nella circoscrizione il 52,60%. Poco sopra la media regionale anche la circoscrizione di Pordenone, col 49,80%, e Gorizia col 50,78%. La circoscrizione di Tolmezzo si ferma al 47,58%. A trascinare in giù la media è Trieste, dove ad andare a votare è stato appena il 43,90% degli elettori.Lo spoglio delle schede inizia stamattina alle 8. Si spoglieranno prima le schede delle Regionali e poi quelle dei 19 Comuni andati al voto, tra i quali anche Sacile, dove l'affluenza ha toccato il 56,80%.La sfida, per la Regione, è tra quattro candidati: Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Sergio Bolzonello per il centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera per il M5s, e Sergio Cecotti per il Patto per l'Autonomia.SCINTILLE SERRACCHIANI-SALVINI. Matteo Salvini nel pomeriggio di ieri, ad urne aperte, aveva lanciato un ultimo appello via Tweet: «Avete tempo ancora qualche ora, amici friulani e giuliani. Ogni singolo voto dato oggi alla Lega in Friuli Venezia Giulia vale per il cambiamento di tutta l'Italia». Un'iniziativa che non è piaciuta alla parlamentare Pd e governatore uscente Debora Serracchiani che ha risposto sullo stesso social: «Salvini irrompe con un tweet da campagna elettorale mentre sono in corso le votazioni Ci lasci votare in pace, ci lasci decidere il nostro futuro e non il suo».DENUNCIA 5 STELLE. Una segnalazione per una presunta irregolarità compiuta dal presidente di un seggio all'Ufficio elettorale del Friuli Venezia Giulia è stata inviata dal candidato grillino Aessandro Fraleoni Morgera. Dopo aver votato - informa lo staff di M5S - ha raccolto una segnalazione proveniente da un'altra sezione allestita nello stesso istituto dove si trova il suo seggio. Alcune persone gli hanno fatto notare che i componenti di un'altra sezione utilizzavano una scheda elettorale e non un fac simile per spiegare, a chi chiedeva istruzioni, le modalità di voto.