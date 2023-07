Bomba aerea da 250 chili vicino alla stazione Transalpina, domenica le operazioni di bonifica

GORIZIA - Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 luglio, da alcuni operai impegnati in lavori lungo la ferrovia in Slovenia, in un'area non distante dalla stazione Transalpina, a ridosso del confine con l'Italia. Si dovrebbe trattare di una bomba aerea inglese del peso di circa 250 chili, informa il Comune di Gorizia.

La messa in sicurezza della zona

«La macchina comunale sta lavorando a pieno regime - afferma il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna - trattandosi di una bomba con innesco meccanico, non chimico, la bonifica da parte degli artificieri avrà luogo sul posto». Per ora la zona interessata è stata interdetta, così come sono stati chiusi gli accessi alla pista ciclabile. Per la bonifica, l'area circostante il punto in cui è stato trovato l'ordigno sarà suddivisa in tre fasce: rossa, gialla e verde. Nelle prime due, rispettivamente a cento e a 400 metri dalla bomba, dovranno essere evacuate le abitazioni, mentre nella terza, a 600 metri, sarà concesso restare in casa, con il divieto però di uscire per tutta la durata dell'intervento. «Assicuro che non c'è alcun motivo di preoccupazione e invito tutti a rispettare le prescrizioni che saranno date», spiega Ziberna