San Zenone. Donna investita da un'auto: sbalzata per metri, finisce contro un albero nel giardino di una casa

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Incidente nella sera di giovedì 7 marzo, in via Risorgimento a San Zenone, dopo le 21.15: una giovane donna è stata investita da un'auto. Soccorsa, è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in elicottero, è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane, colpita dalla vettura, è stata sbalzata di parecchi metri, finendo nel cortine di una abitazione, contro un albero. I pompieri, arrivati da distaccamento di Asolo, hanno tagliato una recinzione di ferro per permettere agli operatori del Suem di un soccorso sanitario più agevole.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 circa.