Luca Zaia in diretta oggi: le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 25 gennaio 2021. Il governatore presenta tutte le ultime notizie sul Covonavirus in Veneto, i dati del contagio oggi, e la classificazione della nostra Regione in fascia arancione. E proprio su quest'ultimo punto è di stamani la notizia di un rinnovato appello al Governo, da parte dei presidenti regionali leghisti, a rivedere il sistema di valutazioni dei colori dei territori. Intanto in Veneto il virus sta allentando la pressione sugli ospedali (quello di Conegliano sarà già covid free) e il numero dei nuovi contagi fino a ieri ha continuato a scendere. Ma l'incognita vaccini continua a pendere, come una spada di Damocle, sulle teste di chi deve necessariamente riorganizzare l'intera campagna vaccinale, tenendo conto dei richiami per chi abbia già ricevuto una prima dose e chi invece, pur rientrando nelle fasce che avrebbero dovuto sottoporsi alla somministrazione, aspetta ancora di essere chiamato.

E sempre con maggiore forza, su chi vive e lavora in Veneto, incombe l'ombra di una crisi che si fa ogni giorno sempre più concreta, portando le varie categorie, soprattutto i ristoratori, ad organizzare proteste. La rabbia è tanta, ma esiste anche un rischio, terribile, quello di vedere tanti lavoratori finire in mano agli strozzini. I casi, purtroppo, sono già emersi. I ristori sono la chiave, ha sempre affermato Luca Zaia, la certezza di un risarcimento in breve tempo, ma in queste ore la crisi di Governo lancia una nuova incognita proprio sul Decreto Ristori cinque, utile soprattutto ad estendere gli aiuti economici alle partite Iva, a partire dai contributi a fondo perduto, con un occhio a quelle categorie che non erano rientrate nei quattro precedenti provvedimenti.

Zaia il diretta oggi

Il bollettino

