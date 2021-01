Luca Zaia in diretta oggi: le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 19 gennaio 2021, per le ultime notizie sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Veneto. Siamo nel pieno del ciclone vaccini, con Pfizer che taglia le dosi destinate alle Regioni (Veneto e Friuli Venezia Giulia drammaticamente in testa per quanto riguarda la decurtazione) e ritarda ancora la consegna di quelle previste. Ieri il governatore ha palesato in conferenza tutta la sua amarezza e non ha nascosto una certa dose di preoccupazione e rabbia, affermando che non avrebbe indugiato nella ricerca di soluzioni. E un suggerimento in questo senso è arrivato questa mattina dall'immunologa di Padova Antonella Viola che ha esortato l'Italia a stipulare accordi con le aziende che detengono il brevetto dei vaccini anti Covid e inizare a produrli sul nostro territorio: «La strada dovrebbe essere la produzione su licenza - ha spiegato l'immunologa: piuttosto di aspettare le case madri le aziende che sono sui territori potrebbero fare accordi e iniziare la produzione». Ma oggi è arrivata anche una novità dal punto di vista della ricerca e sempre dall'Università di Padova: secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients, infatti, l'impiego della vitamina D nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus sarebbe determinante per evitare i decessi e gli spostamenti in terapia intensiva. Una luce in fondo al tunnel sembra davvero intravedersi, ma, come sottolinea sempre Zaia, nonostante questo è necessario non abbassare la guardia, perché il virus, con le sue varianti che stanno circolando in Europa, c'è e l'inversione di tendenza (adesso i contagi e i ricoveri stanno finalmente calando) è sempre dietro l'angolo.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 598mila, test rapidi 2milioni e 311mila (47mila nelle ultime 24 ore), 957 positivi sulle ultime 24 ore ( 2,03% di incidenza), 300.127 positivi da inizio pandemia, 63.171 oggi gli attualmente positivi, ricoveri ad oggi 2.942 (500 letti liberi negli ospedali), 339 in terapia intensiva, 2.603 in area non critica, 8.187 sono decessi ad oggi, +162 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

La curva decresce - ha affermato Zaia -, speriamo continui questo trend. E 339 terapie intensive fanno sì che siamo scesi sotto il valore massimo di marzo, che era, il 31 marzo, 356 persone in terapia intensiva. La situazione negli ospedali è ancora pesante ma se continuiamo con questo bel lavoro di attenzione come cittadini è ragionevole pensare che se ne possa uscire, combinando questo dato alle vaccinazioni.

Vaccini

La ricaduta economica è disastrosa, non possiamo andare avanti con questa modalità delle restrizioni. Bisogna investire al massimo sui vaccini. Stasera alle 20.30 riunione con il Governo sui vaccini. Capiamo che le aziende che producono vaccini possono avere dei problemi ma dobbiamo risolverli e capire se non siamo stati gli unici ad avere tagli. Oggi è slittata di 24 ore la fornitura prevista, per noi, per come siamo organizzati, è un problema. E ieri sera ci è arrivata la notizia di un taglio anche della fornitura della prossima settimana. Dobbiamo recuperare tutto il possibile per le seconde dosi, e abbiamo bisogno di 100mila dosi. In tutta onestà noi non abbiamo letto il contratto con l'azienda che produce vaccini, ad oggi ci hanno detto solo che è stato un fulmine a ciel sereno non previsto, stasera capiremo meglio.

Scuola

Riunione con i governatori delle Regioni ieri sera, e resto convinto che il parere del Cts è stato chiesto dal ministro Speranza, non dalle Regioni, quindi il nostro interlocutore resta il ministro che dovrà notificarci le eventuali sue decisioni in base al parere del Cts.

