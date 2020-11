Luca Zaia in diretta oggi. «Covid, pressione sugli ospedali veneti, soprattuto in area non critica»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 19 novembre 2020. Il presidente della Regione Veneto in conferenza dalla sede della Protezione Civile di Marghera per aggiornamenti sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Veneto.

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano da Roma, il Veneto sarebbe destinato a restare in fascia gialla, la decisione è prevista per le prossime ore. Ma parametri e algoritmo sono sempre oggetto di discussione fra regioni e Governo e, come ha ricordato Zaia nei giorni scorsi, per quanto sereno, il risultato finale e le decisioni romane riservano sempre una certa percentuale di imprevedibilità.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2milioni e 624mila. Test rapidi 29mila 712 fatti ieri. Positivi sale a 112mila (+3753 nelle ultime 24 ore). 36887 persone in isolamento in Veneto. Ricoverati 2242 pazienti (+50), terapie intensive 296 persone (+5). Morti 3057 (+38). Sono molti i pazienti dimessi, il tourn over è molto alto, il tasso di occupazione dei letti è più basso.

Virus, pressione sugli ospedali

C'è tensione per i ricoveri in Veneto, cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva, quello ceh più ci preoccupa è l'area non critica che sono più di 2mila e 200, e rappresenta la vera pressione ospedaliera, perché abbiamo anche i pazienti non Covid, e anche perché sono pazienti, quelli Covid, che richiedono cure specifiche. E' anche vero che abbiamo ingressi in terapia intensiva che non sono Covid, incidenti sul lavoro, stradali, per esempio.

Il Covid e la seconda ondata in Veneto: cosa è cambiato? Molti più contagi ma ora i ricoveri durano 7 giorni Coronavirus . In questi nove mesi da parte degli esperti ne abbiamo sentite di tutti i colori. Fra le tante, che il Covid era "clinicamente morto", ma anche che il patogeno è "tornato cattivo". Di sicuro c'è stata una prima ondata e ora ne è in corso una seconda: con quali differenze in Veneto, sul piano dei contagi, dei ricoveri e dei decessi?

