Zaia in diretta oggi alle 12.30. Tutte le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta anche oggi, mercoledì 18 novembre 2020, con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto. Ieri Zaia ha affermato che ci sono segnali, seppur timidi, di una frenata del Covid sul nostro territorio, resta da capire se le misure adottate dalla Regione, quell'ultima ordinanza che l'ha trasformata in zona Gialla "plus", come l'ha chiamata Zaia, stiano dando i frutti sperati. Prosegue intanto la sperimentazione dei tet fai-da-te, che dovranno essere validati prima della messa in commercio (VIDEO).

Intanto dalla Giunta veneta non sono arrivate buone notizie, dal punto di vista del contagio da Covid, altri due assessori sono risultati positivi. Dopo la vice presidente e assessore ai trasporti Elisa De Berti, ieri si è appreso che sono rimasti contagiati anche il neo assessore al bilancio, Francesco Calzavara, e l'assessore al turismo, Federico Caner. Salgono così a tre i componenti dell'esecutivo veneto colpiti dal virus.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

I tamponi ieri sono 2 milioni e 607mila. I ricoverati 2192 (+101), in terapia intensiva 291 (+11). Ieri altri 52 morti e sono 3.019.

«Stiamo combattendo con non poche difficoltà questa partita». Adesso, ha affermato Zaia, «Stiamo chiudendo il caricamento dei dati con qualche difficoltà, in particolare su Verona, per chiudere la partita dei parametri di valutazione».

Ristori, chi ne ha diritto?

Ci sono notizie contraddittorie, serve una contabilità ufficiale e può darla solo il Governo. Per quello che riguarda la nostra ordinanza, ricordo che ha l'intesa del ministro della Salute e troverei imbarazzante che non ci fosse una forma di ristoro: mi deleghi alle ordinanze restrittive, e poi quando vengono applicate non vengono ristorate e si danno fondi solo a quelle attivate a livello nazionale.

Pedemontana

«Domani apriremo un tratto strategico della Pedemontana, il primo tratto aperto il 3 giugno 2019, il secondo il 18 di giugno 2020, domani la terza apertura», ha annunciato Zaia, aggiungendo: «In totale sono 35 km, Breganze-Bassano, si parla del dimezzamento dei tempi degli spostamenti rispetto alla viabilità ordinaria. 94 km e mezzo, 36 comuni attraversati e 14 caselli: questa è la Pedemontana. Cambierà il modo di pensare, spostarsi, lavorare e il tema del rispetto dell'ambiente con un minor inquinamento. Contiamo di aprirla definitivamente nella primavera del 2021, con un ritardo di qualche mese a causa del Covid». Nessuna "inaugurazione" o "assembramenti", ha sottolineato il governatore, che ha invitato cittadini e amministratori a non andare a vedere l'apertura dell'infrastruttura.

Addio all'ospedale da campo del Qatar, rimasto sempre vuoto. Ora lo smontano Addio all' ospedale da campo del Qatar. Installato davanti al nosocomio padovano di Schiavonia ancora la scorsa primavera e mai utilizzato perché è sempre rimasto un tendone vuoto, ieri sono iniziate le operazioni di smontaggio. I volontari della Protezione civile hanno iniziato infatti a sbullonare due strutture, quelle più piccole.

