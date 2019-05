Contarina spedisce boleltte doppie, ma è solo un errore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLPAGO - A Volpago le bollette di Contarina arrivano doppie. Dieci giorni fa, una prima fattura, con il relativo importo da pagare. A distanza di alcuni giorni, un documento assolutamente identico, con identico importo. Perché, in verità, le bollette non sono due, ma una sola. Solamente, è stata stampata doppia per un errore del fornitore. Il disservizio sembra essere accaduto solamente a Volpago, ma non è chiaro quante utenze abbia coinvolto. Secondo Contarina, potrebbero essere poche, dato che né sui social né al numero aziendale di riferimento sono arrivate molte chiamate. Ma è un po' poco per ricavarne un dato statistico.