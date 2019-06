+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

VENEZIA - Ilnon parte, poi decolla, poi atterra di nuovo a Venezia, poi "sparisce" e i passeggeri passano la notte nei vari hotel di Mestre, con la speranza di ripartire il mattino successivo con il volo delle 10.30 e approdare finalmente sull'isola greca. Telefonando all'ufficio informazioni dell'aeroporto di Tessera e scegliendo come destinazione Mykonos per oggi, domenica 23, il nastro registrato informa che è prevista una partenza per le 10.30, si tratta deldella stessa Volotea. Ma ai passeggeri gli operatori avrebbero detto che quel volo in realtà non c'è o comunque non è per loro, partiranno domenica sera dopo le 18, il "forse" è d'obbligo. Quindi un centinaio di persone, fra i quali anche bambini piccoli, passeranno la giornata nell'aeroporto veneziano, in attesa di qualche notizia, uno spiraglio che possa dare speranza.A raccontare l'epopea dei circa cento passeggeri delè l'avvocato, un 48enne veronese che avrebbe voluto prendersi una pausa dal lavoro quotidiano tra le spiagge e i locali della nota località turistica: «Siamo arrivati ieri sera nello scalo veneziano, inizialmente ci hanno riferito che il nostro volo delle 20.20 avrebbe ritardato fino alle 21, difatti a quell'ora il pulmino del Gate ci ha caricati... ma poi ci ha fatti scendere, a quanto pare per problemi di natura tecnica».Niente di grave, succede anche nelle migliori e blasonate compagnie che qualche guasto causi degli improvvisi ritardi e, ovviamente, le aziende preferiscono sincerarsi della sicurezza. Quindi i passeggeri si mettono in attesa: «Verso le 22.45 - racconta ancora Traspedini - finalmente siamo». Visto? Bastava avere pazienza, e invece: «Alle 23, mentre eravamo in volo, ci hanno informati chee quindi siamodopo aver sorvolato la città. A quel punto siamo rimasti in aereo, visto che ci avevano assicurato di poterci trasbordare nel velivolo accanto. Un'attesa durata circa due ore».A questo punto è notte, i passeggeri sono stanchi, i bambini esausti, tutti decisamente demoralizzati. «Alle tre di notte - conclude l'avvocato veronese - ci hanno comunicato che il volo non ci sarebbe stato e, insieme al gentilissimo personale di Save, ci hanno portati nei varicittadini per riposare un po'. La mattina dopo, saremmo dovuti partire alle 10.30, finalmente».La mattina dopo è oggi, domenica 23 giugno. Alle 8 la navetta ha prelevato i passeggeri dagli hotel e li ha riportati in aeroporto, dove sono di nuovo in attesa di poter partire. «, così per prendere un po' di acqua e qualcosa da mangiare, perché fino a stamani di generi di conforto neppure l'ombra... vedremo come andrà a finire».Prima di mezzogiorno i passeggeri sono stati trasferiti in un hotel del Trevigiano, dove aspetteranno la navetta alle 16 per tornare in aeroporto.E mentre i passeggeri diretti a Mykonos attendono di poter partire per le vacanze, dall'isola grega arrivano notizie sconfortanti: ci sono infatti altri viaggiatori che da ieri sera pazientano nell'aeroporto greco sperando di salire sul volo diretto a Venezia. Insomma, il caos Volotea è su due fronti: quello italiano e quello greco. La testimonianza arriva da. Il numero del loro volo? Sempre quello: V71446. «Siamo bloccati qua senza ricevere alcun supporto dalla compagnia aerea, questo dalle 20 di sabato - spiega la signora Frasson - e ci sono anche bambini, sistemati solo in tarda mattinata. Alcuni passeggeri hanno deciso di arrangiarsi prendendo costosi voli con vari scali o traghetti per Atene, nella speranza di tornare a casa».