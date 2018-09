Volotea ancora sotto esame Enac dopo i ritrdi e le cancellazioni dell'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ente nazionale per l'aviazione civile continua la sua valutazione sulla compagnia aerea spagnola Volotea. La valutazione è stata avviata ad agosto in seguito alle criticità riscontrate durante i mesi di picco della stagione estiva, che hanno determinato ritardi e cancellazioni. In particolare l'Enac è chiamata a verificare se c'è stata la corretta applicazione di quanto previsto dal Regolamento 261 del 2004. Il Regolamento, infatti, istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.L'Enac, in una nota, sottolinea che ha instaurato una fattiva collaborazione con la compagnia low cost che sta inviando tutti i dati utili alla valutazione.La compagnia iberica, intanto, ha assicurato che farà tutti gli sforzi necessari per continuare a garantire efficienza e sicurezza nei collegamenti nel rispetto delle norma a tutela dei passeggeri.