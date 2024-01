Venezia. Aeroporto Marco Polo, sciopero della security ed è caos ai controlli: un'ora di coda. Passeggeri a terra, un volo decolla mezzo vuoto

VENEZIA - Sciopero di 24 ore della società di security all'aeroporto Marco Polo di Venezia ed è caos nello scalo lagunare.

Fino alle ore 16 di oggi, lunedì 8 gennaio, sono rimasti a terra una media di 20-25 passeggeri per ogni volo per le code ai varchi. Come riportano i sindacati di settore, c'è un'ora di attesa per accedere ai controlli. Non solo. Un volo Volotea è partito con appena 58 passeggeri perché gli altri sono rimasti "impantanati" ai controlli di sicurezza.

Per legge, nelle giornate di sciopero dovrebbe essere garantito il 50 per cento dei varchi aperti, ma il numero sembrerebbe insufficiente. Le immagini delle code interminabili all'aeroporto Marco Polo parlano da sole e i passeggeri sono imbufaliti. «Una situazione vergognosa». spiegano al Gazzettino.