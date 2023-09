TESSERA - Disagi in vista domani all'aeroporto di Tessera per lo sciopero di 4 ore proclamato dai lavoratori dei servizi a terra (handling), che si battono per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da otto anni. A un mese dalla precedente agitazione, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Usb e Cub (per i lavoratori del comparto aereo) incroceranno di nuovo le braccia, dalle 13 alle 17 di domani, per denunciare anche una serie di problemi da tempo irrisolti allo scalo veneziano.

LE MOTIVAZIONI

A cominciare dai carichi di lavoro del personale e dalle carenze di organico, che anche ieri hanno causato lunghe code per le procedure di controllo dei passeggeri in attesa di imbarcarsi. La decisione di confermare lo sciopero è avvenuta dopo un incontro convocato martedì al ministero dei Trasporti che si è concluso senza un nulla di fatto. «Nonostante ieri si sia tentato di bloccare lo sciopero indetto per il rinnovo della contrattazione collettiva degli handlers - dice Mina Parisotto del sindacato autonomo Flai - i lavoratori dopo anni di silenzio hanno fatto sentire la loro voce di protesta e non si fermeranno finché non vi sarà una contrattazione degna di questo nome». Sotto esame anche la formulazione del nuovo contratto, che a detta dei lavoratori potrebbe prevedere richieste di flessibilità con turni spezzati malvisti dagli addetti delle società di handling (Gh Venezia e Aviation services) che operano all'interno dello scalo veneziano. Ma a dividere le parti è anche la questione salariale, malgrado posizioni differenziate all'interno degli stessi sindacati, con le sigle confederali più propense a raggiungere comunque un accordo. In occasione dello sciopero è stato organizzato un presidio dei lavoratori nell'area arrivi dell'aeroporto.

Per chi viaggia i disagi sono comunque assicurati: un mese fa, dati alla mano, era stato annullato un volo su quattro, a causa della difficoltà di organizzare i servizi del personale di terra dell'aeroporto. Particolarmente critica la situazione nelle ore di punta, quando è maggiore la concentrazione dei voli in partenza e in arrivo, con tempi di attesa - dal controllo dei bagagli alle operazioni di carico e scarico e di pulizia degli aeromobili - più lunghi del previsto. Ad acuire i disagi il prolungamento della stagione turistica che può contare su traffici elevati da parte di Save - la società di gestione del Marco Polo - con conseguenti tempi di attesa per i passeggeri anche ai varchi di sicurezza, dove a causa della carenza di personale è aperto solo un numero limitato di varchi di sicurezza.