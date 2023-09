Sciopero aerei venerdì 29 settembre di 24 ore, gli orari e i voli garantiti. Giornata da bollino nero

Non solo lo sciopero dei trasporti pubblici di 4 ore. Venerdì sarà una giornata nera per il trasporto aereo: prevista una giornata da bollino nero con lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl ma «non è stata raggiunta una intesa soddisfacente» e quindi è stato confermato lo sciopero, spiegano le sigle sindacali.

Gli orari

Il nuovo sciopero aereo nazionale, di 24 ore, è stato indetto per venerdì 29 settembre 2023, dalle 00.00 alle 23.59 dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. È quindi forte il rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Inoltre, dalle 13 alle 17, di venerdì 29 settembre, si terrà anche lo sciopero del personale navigante e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero, come nel caso degli scioperi proclamati per venerdì’ 29 settembre 2023, ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero.

Fasce orarie di tutela con voli assicurati dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Elenco dei voli garantiti

Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DAT 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

VLG 6601 PALERMO (LICJ) BARCELLONA-EL PRAT (LEBL)

C) sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 098 FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

TGZ 732 BERGAMO (LIME) TBILISI (UGTB)

THY 1895 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)

RAM 939 VENEZIA (LIPZ) CASABLANCA (GMMN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3891 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIKH (HESH)

EJU 3935 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

THY 3293 VERONA (LIPX) ISTANBUL (LTFM)

MSC 810 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 409 VENEZIA (LIPZ) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 ROMA FIUMICINO (LIRF) MONTRÉAL TRUDEAU (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 0169 VENEZIA (LIPZ) NEWARK (KEWR)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

Sud Est Asiatico Sub area

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

Sub area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

Africa

NOS 5420 MALPENSA (LIMC) DAKAR (GOBD)