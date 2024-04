VENEZIA - Aeroporto di Venezia. Un esempio per tutti di come peggiorano i servizi a fronte della diminuzione degli organici è quello della consegna bagagli. Il macchinario che li trasporta fino alle corsie dove i passeggeri li ritirano (si chiama Bhs) è intelligente, ma senza personale si inceppa, e la gente aspetta invano.

Funziona così: le valigie entrano nella sala ritiro bagagli imboccando due diversi scivoli per ogni aereo in arrivo e cominciano a girare in tondo finché il proprietario non li ritira; una serie di sensori ferma i bagagli alla fine dello scivolo quando ce ne sono altri che girano nel circuito, per evitare che si scontrino; se ce ne sono troppi in coda, quelli appena entrati restano fermi.

Il problema, spiegano i sindacalisti, è che «le valige dovrebbero essere appoggiate sui tapis roulant ad una certa distanza una dall'altra ma, mancando personale, i pochi lavoratori degli handling in servizio scaricano dall'aereo e caricano sul Bhs così come viene, e si crea l'ingorgo. Tanto che in sala spesso si vedono dipendenti di Save che vanno a distanziare le valige in modo da sbloccare le consegne».

(e.t.)