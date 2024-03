Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia: al via le nuove rotte di Volotea al Catullo

VERONA – É tutto pronto per l’avvio delle nuove rotte in partenza da Verona targate Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee. Il vettore, infatti, inaugurerà domani, giovedì 21 marzo, il nuovo collegamento alla volta di Comiso, mentre dal 22 marzo prenderanno il via le nuove rotte internazionali per Madrid e Praga. Inoltre, per il giorno seguente, 23 marzo, è previsto l’avvio di altre 2 nuove tratte estere, Copenaghen e Valencia.

Inoltre, la low cost ha stanziato al Catullo un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego ad altre 30 persone dirette e più di 170 indirette. “Verona si riconferma come uno scalo di importanza strategica per i piani di sviluppo di Volotea – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Continuiamo a lavorare in stretta sinergia con gli aeroporti di Verona e Venezia, al fine di offrire ai passeggeri collegamenti diretti e veloci per raggiungere un numero sempre più ampio di destinazioni. A Verona, dove quest’anno concentriamo la nostra crescita, operiamo con voli che spaziano dalla Grecia alla Spagna, dalla Francia alla Germania, passando per Danimarca e Repubblica Ceca. Ovviamente non vanno dimenticate le 9 destinazioni italiane con le novità di Comiso, per scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, e di Salerno, porta d’accesso per la Costiera Amalfitana, a partire dal prossimo autunno”.

Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale scaligero, l’offerta di Volotea comprende un totale di 20 rotte, 9 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità settembre 2024) e 11 verso l’estero, 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia – entrambe novità 2024), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), 2 in Francia (Parigi Orly e Bordeaux – novità 2024), 1 in Germania (Berlino), 1 in Danimarca (Copenaghen – novità 2024) e 1 in Repubblica Ceca (Praga – novità 2024).