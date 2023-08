Veneto Creators, progetto finito. Premiati da Luca Zaia i vincitori Ecco chi sono

VENEZIA - Veneto Creators, premiate le squadre di Padova, Treviso e Vicenza: menzione per quella di Venezia. L'iniziativa promossa dalla Regione Veneto e fortemente voluta dal governatore Luca Zaia, ha ottenuto numeri molto importanti. «76milioni di visualizzazioni, 13mila giorni per guardare tutti i contenuti creati dai Creators - ha spiegato durante la conferenza di premiazione, Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale - Feedback positivi, tanti commenti, persone che chiedevano informazioni e anche dai territori. Non è un risultato banale. Speriamo di poter andare avanti anche in futuro con questo progetto». Grande la soddisfazione anche da parte del presidente Luca Zaia che ha sottolineato come l'iniziativa sia servita per promuovere il territorio che oggi, 29 agosto, ha premiato i giovani creators a Palazzo Balbi. «Luca Zaia aveva visto lungo in tempi non sospetti - ha detto Franco Conzato - I Veneto Creators hanno portato avanti un'immagine molto importante: conoscenza del territorio e mostrare quella parte del Veneto sconosciuta ai più». Alla premiazione anche Canal Il Canal, "guida" dei giovani creators in questo progetto: «Contenuti nuovi, ho imparato un sacco di cose su territorio ed inclusività. Questo per noi è un lavoro, è come se due aziende si incontrassero. C'è stato rispetto tra i creators, ognuno ha portato la propria creatività. Con questo progetto ho conosciuto persone meravigliose che spero di rincontrare».

I Creators Padovani

Premiati i quattro Creators di Padova perché ha pubblicato contenuti variegati nelle tematiche ottenendo un gran numero di visualizzazioni. Contenuti territoriali, enogastronimici, fauna e flora con un engagment più alti rispetto alle altre squadre. Premiata anche la partnership con l'Università di Padova. La squadra di Padova era stata composta da Samantha Capuzzo (Magnapadova), Francesca (ciacoe.pd), Daniele (daniele.cc) e Benedetta Polato (benedettapolato). «Non ce lo aspettavamo, quello che abbiamo provato a fare è creare contenuti diversi mantenendo le nostre caratteristiche anche nel video di squadra.

Siamo molto emozionati, è un onore e speriamo ci siano altri progetti così per poter crescere tutti insieme».

I Creators Trevigiani

Premiata la squadra di Creators di Treviso per aver maggiormente collaborato con il territorio. «Hanno mangiato, bevuto e si sono divertiti», ha ironizzato Zaia parlando con Gloria Volpato (glo_fox), Elisa Garbuio (alittletasteofphoto, assente alla premiazione ma facente parte del gruppo) e Massimo Barco (_massimobarco_) e Sara e Alessia (ruotelibere). Partnership con il sito Unesco delle Colline del Prosecco, e le scuole del territorio. «Volevamo ringraziare la Regione per averci anche supportato con tutti i mezzi possibili», hanno commentato.

I Creators di Vicenza

Premiata la squadra di Creators di Vicenza per essere il gruppo che è riuscito a partire da fanbase più piccoli, a rendere virali i propri contenuti. Le visualizzazioni dei loro video nel complesso hanno raggiunto 10 volte le persone presenti nelle loro pagine con commenti positivi ed interessati. «Ringraziamo tutti, è stato un piacere. Abbiamo avuto modo di portare valore, ci siamo concentrati su questo. Una grandissima opportunità», hanno detto i componenti della squadra: Leonardo Visentin (leonardovisentinufficiale), Jaya Mary Guazzo (iamtheindiangirl), Giada e Nicola (jauntersnotes) e Stefania Fo (stefy.fo).

La menzione speciale ai Creators di Venezia

Menzione speciale per il gruppo di Venezia per essere riusciti a raccontare una Provincia già molto esposta in modo diverso e fuori dagli schemi parlando di scorci inaspettati, attività lagunari, storia e cultura dei luoghi. Video che hanno ottenuto numeri importanti grazie ad ironia e informazione. Della squadra hanno fatto parte Alice Guerra (aliceguerra), Carlotta Berti (carlottaberti), Elinisioeto, Nicolò Guerra e Matteo Ogniben (nikoeteo). «Siamo stati molto contenti di poter partecipare parlando dei nostri posti del cuore e la qualifica della Regione Veneto ha aggiunto valore a quello che facciamo ogni giorno. E' veramente bello vedere come un'istituzione pubblica abbia deciso di interfacciarsi con noi Creators, figure che stanno nascendo ora ed è qualcosa di nuovo. Avere il supporto e l'apertura da parte della Regione per fare tante cose belle insieme è stato davvero importante per noi», spiegano. Poi la curiosità: «I nissiotti sono i tipici cartelli stradali di Venezia che non sono messi a caso. Ad esempio, Ponte delle Tette era un luogo dove c'era il bordello della città, per questo era noto con questo nome».

Non sono stati premiati i creators delle squadre di Verona, Belluno e Rovigo che hanno comunque portato sui loro profili contenuti interessanti sul territorio di riferimento.